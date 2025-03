Ang emoji ng bandila ng Pilipinas ay nagpapakita ng asul na guhit sa itaas at isang pulang guhit sa ibaba. Ang pagkonekta sa 2 guhit ay isang puting tatsulok na may 3 maliit na dilaw na bituin sa bawat sulok ng tatsulok. May dilaw na araw din sa gitna ng puting tatsulok.