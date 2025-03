Ang emoji na ito ay ang moodier, mas galit na bersyon ng katapat nitong "Sun Behind Cloud." Ito ay dahil ang ulap ay mas madilim at madalas na ipinapakita bilang kulay abo, na may mga patak ng ulan na bumabagsak mula dito. Dahil ang araw ay sumisikat din, ito ay isang tagapagpahiwatig na may posibilidad ng isang mas maganda (at mas tuyo) na hapon o gabi. Gamitin ang emoji na ito para talakayin ang lagay ng panahon sa iyong mga kaibigan, lalo na kapaki-pakinabang kapag gumagawa ng mga plano sa hinaharap o para lang ipaalala sa kanila na magdala ng payong o kapote!

Kopya

Keywords: araw, araw sa likod ng ulap na may ulan, lagay ng panahon, ulan, ulap

Codepoints: 1F326 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )