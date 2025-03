Ang payong na may mga patak ng ulan na emoji ay naglalarawan ng malaking patak ng ulan na bumabagsak sa isang payong. Habang ang ibang mga emoji ay nagpapakita ng mga payong na sarado, sa dalampasigan, o sa mas tuyo na mga sitwasyon -- tiyak na basang-basa ang isang ito sa ulan. I-text ang emoji na ito sa isang kaibigan para ipaalala sa kanila na may maulan na panahon sa hula, at makakatulong ang payong na manatiling tuyo.

Keywords: ambon, patak, payong, payong na nauulanan, ulan

Codepoints: 2614

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )