Ang cloud na may snow emoji ay naglalarawan ng isang malaking malambot na cloud emoji, na may mga snowflake na dahan-dahang inaanod sa lupa. Ang bilang ng mga snowflake at ang kanilang hugis ay nag-iiba depende sa platform. Kapag na-tweet ng meteorologist ang emoji na ito, nangangahulugan iyon na oras na para magsindi ng apoy, gawin ang iyong sarili ng mainit na tasa ng mainit na kakaw, at tamasahin ang mahika ng taglamig. Umuulan ng niyebe!

Keywords: lagay ng panahon, niyebe, taglamig, ulap, ulap na may niyebe

Codepoints: 1F328 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )