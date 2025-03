Nagtatampok ang Relieved Face emoji ng dilaw na mukha na may nakapikit at nakakarelaks na mga mata. Bahagyang tumaas ang kilay nito at makikita ang maliit na ngiti sa mukha nito. Ang mukha na ginawa mo pagkatapos isumite ang huling papel na iyon. Magiging okay din ang lahat. Hinugot mo ito. Magandang trabaho. Nakuha mo ang bakasyon na iyon.