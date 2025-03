Ang emoji na ito ay ang perpektong representasyon ng isang mainit ngunit maulap na araw. Hindi tulad ng katapat nitong "Sun Behind Rain Cloud," ang malambot, malambot na hitsura ng ulap ng emoji na ito ay puti ang kulay, kadalasang nagpapahiwatig na walang anumang ulan at ang maliwanag at dilaw na araw ay nakatago lamang sa kalahati. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang kasalukuyang lagay ng panahon o para hulaan ang hula sa hinaharap, na lalong kapaki-pakinabang para makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya kapag gumagawa ng mga plano sa hinaharap para sa isang masayang araw!

Keywords: araw, araw sa likod ng ulap, lagay ng panahon, panahon, ulap

Codepoints: 26C5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )