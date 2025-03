Ang ulan ay maaaring maging isang damper sa iyong araw, ngunit hindi bababa sa ang mga halaman ay gusto ito! Ang ulap na may ulan na emoji ay nagpapakita ng puting ulap na may mga patak ng ulan sa ilalim nito. Ang cloud na may rain emoji ay pinakamahusay na ginagamit upang ilarawan ang isang nakakapagod na araw na may basang panahon at maraming ulan. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin upang ilarawan ang isang madilim, o mopey na tao na malungkot o pesimista at palaging "umuulan" sa iyong parada. Gamitin ang emoji na ito kapag medyo maulap at basa ang hula. Halimbawa: Steve, hindi tayo makakapunta sa beach, ito ay 🌧

Keywords: lagay ng panahon, panahon, ulan, ulap, ulap na may ulan

Codepoints: 1F327 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )