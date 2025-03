A chuva pode estragar o seu dia, mas pelo menos as plantas adoram! O emoji de nuvem com chuva mostra uma nuvem branca com gotas de chuva abaixo dela. O emoji de nuvem com chuva é melhor usado para descrever um dia triste com tempo úmido e muita chuva. Este emoji também pode ser usado para descrever uma pessoa melancólica ou melancólica que está triste ou pessimista e sempre “chove” em seu desfile. Use este emoji quando a previsão estiver um pouco nublada e úmida. Exemplo: Steve, não podemos ir à praia, é 🌧

Copiar

Keywords: chuva, clima, nuvem, nuvem com chuva

Codepoints: 1F327 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )