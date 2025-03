La pluie peut gâcher votre journée, mais au moins les plantes adorent ça ! L'emoji nuage avec pluie montre un nuage blanc avec des gouttes de pluie en dessous. L'emoji nuage avec pluie est mieux utilisé pour décrire une journée morne avec un temps humide et beaucoup de pluie. Cet emoji peut également être utilisé pour décrire une personne sombre ou morose qui est triste ou pessimiste et qui « pleut » toujours sur votre parade. Utilisez cet emoji lorsque les prévisions semblent un peu nuageuses et humides. Exemple : Steve, on ne peut pas aller à la plage, c'est 🌧

Keywords: averse, mauvais temps, météo, nuage avec pluie, pluie

Codepoints: 1F327 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )