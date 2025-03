L'emoji parapluie est de couleur vive et dispose d'une poignée à crochet classique. Cet emoji est généralement utilisé pour représenter le temps pluvieux, mais peut être utilisé pour parler simplement d'un parapluie. Les parapluies remontent à plus de 4 000 ans en Chine, en Égypte et en Grèce. Alors qu'aujourd'hui on les utilise pour se protéger de la pluie, ils ont été inventés à l'origine pour se protéger du soleil.

Copie

Keywords: parapluie ouvert, pluie

Codepoints: 2602 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )