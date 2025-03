Rien ne dit une journée au spa, un sauna, un bain à remous, des concombres pour les yeux et des serviettes chaudes comme un emoji torride enveloppé dans une serviette. Utilisez cet emoji si vous voulez exprimer quelque chose de relaxant. Par exemple, "Omg Vicky, je suis tellement stressé que j'ai besoin d'une journée au spa 🧖" Intrigue : vous pouvez également utiliser cet emoji pour décrire une situation torride, comme une romance entre deux personnes qui peut s'échauffer et créer de la "vapeur ”. Exemple : « Karen, il faut aller au spa 🧖. J'ai besoin de temps pour me détendre.

Copie

Keywords: hammam, personne au hammam, sauna

Codepoints: 1F9D6

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )