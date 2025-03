Que vous coupiez ces mèches ou que vous recherchiez simplement un nouveau look, la personne qui se fait couper les cheveux vous décrit. Vous trouverez ce service dans un salon de coiffure ou un salon. Vous pouvez obtenir des looks, en fonction de la quantité de cheveux coupés. L'emoji montre une personne avec des ciseaux prête à se couper les cheveux. La personne qui se fait couper les cheveux a des tons de peau et des sexes différents. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un nouveau changement dans vos cheveux, comme une coupe de cheveux, ou lorsque vous faites référence à un barbier, un salon de coiffure, un coiffeur ou un salon. Cela peut également dégager une sensation de beauté ou modifier votre apparence. Exemple" Bill, tu as vraiment besoin d'un 💇🏽‍♂️. Je ne peux pas voir tes yeux sous tous ces cheveux"

Keywords: barbier, beauté, coiffure, personne qui se fait couper les cheveux, salon

Codepoints: 1F487

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )