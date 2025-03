Asseyez-vous, détendez-vous et profitez du massage. La personne recevant un emoji de massage montre une personne avec les yeux fermés et les deux mains sur la tête. La personne qui reçoit un emoji de massage a des tons de peau et des sexes différents. Un massage est l'un des meilleurs moyens de se détendre. C’est une technique utilisée pour soulager les douleurs corporelles, les maux de tête et les migraines. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un massage ou pour dégager une sensation de détente et de détente. Exemple : "Je suis tellement excitée pour la retraite au spa ce week-end. 💆🏽”

Keywords: massage, personne qui se fait masser, salon, visage

Codepoints: 1F486

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )