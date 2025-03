Se prosterner montre que quelqu'un s'humilie. L'emoji de la personne qui s'incline montre une personne qui s'incline et lève les yeux. C'est un signe de respect envers quelqu'un ou quelque chose. Il peut également être utilisé de manière religieuse, en montrant du respect à une divinité ou à quelqu'un qui occupe une position très honorable et puissante. Cet emoji pourrait également être utilisé comme symbole pour demander pardon après une erreur. Exemple : "Bridget, je suis vraiment désolée d'avoir dû annuler notre date de déjeuner. 🙇‍♀️Puis-je me rattraper ?"

Keywords: désolé, geste, incliné, personne qui s’incline

Codepoints: 1F647

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )