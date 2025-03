Non veut dire non ! La personne qui ne fait aucun geste emoji montre une personne avec les mains croisées sur la poitrine symbolisant un rejet ou le mot non. Cet emoji est disponible dans différents tons de peau et sexes. Utilisez cet emoji pour dire "pas question", "pas dans un million d'années", "non", "faux" ou "bloqué". Ce geste donne le sentiment de rejeter ou de refuser l'entrée à quelqu'un. Cet emoji peut dégager une ambiance d'hostilité ou peut être une façon amusante de bloquer quelque chose. « Non, je ne ferai pas la vaisselle maman 🙅.

Keywords: geste, interdit, main, personne faisant un geste d’interdiction

Codepoints: 1F645

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )