👯 personnes avec des oreilles de lapin + 2 variants

Meilleurs amis pour toujours! Allons faire quelque chose ensemble. Les personnes aux oreilles de lapin sont l'expression ultime de l'amitié, de l'unité, du partenariat et de l'union. Les oreilles de lapin et les costumes dégagent un ton ludique et amical.