Tu es si mignon, je veux juste embrasser ces petites joues! L'emoji visage qui s'embrasse avec des yeux souriants montre un visage jaune avec des yeux souriants et des lèvres plissées. Cet emoji a un ton plus amical par rapport au visage qui s'embrasse avec les yeux fermés emoji. Bien que cet emoji soit régulièrement utilisé dans les chats et les messages romantiques, une grand-mère peut également l'utiliser pour montrer son amour et son affection à ses petits-enfants. Utilisez cet emoji pour transmettre un sentiment d'amour à vos parents, frères et sœurs, amis ou à la personne pour qui vous avez le béguin. Exemple : Je t'aime papa 😙.

Keywords: bisou, visage aux yeux rieurs faisant un bisou

Codepoints: 1F619

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )