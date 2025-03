Ang cute mo, gusto ko lang halikan yung little cheeks! Ang kissing face with smiling eyes emoji ay nagpapakita ng isang dilaw na mukha na may nakangiting mga mata at puckered lips. Ang emoji na ito ay may mas palakaibigang tono kung ihahambing sa halik na mukha na may nakapikit na mga mata na emoji. Bagama't regular na ginagamit ang emoji na ito sa mga romantikong chat at post, magagamit din ito ng isang lola para magpakita ng pagmamahal at pagmamahal sa kanyang mga apo. Gamitin ang emoji na ito para maghatid ng damdamin ng pagmamahal sa iyong mga magulang, kapatid, kaibigan, o taong crush mo. Halimbawa: Mahal kita Tatay 😙.

Kopya

Keywords: halik, humahalik nang nakangiti ang mga mata, mata, mukha, ngiti

Codepoints: 1F619

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )