“Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap! Hindi ko ginusto ang ganito!" Ang pariralang ito ay kadalasang sinasamahan ng pout upang ipakita kung gaano kadismaya ang isang tao. Ang taong nag-pout ng emoji ay nagpapakita ng isang taong nakadilat ang mga mata at naka-pout na labi. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at variant ng kasarian. Ang isang pout ay nagbibigay ng pagpapahayag ng inis, pagkabigo, at pagkabigo. Gamitin ang emoji na ito kapag hindi ka masaya, nagagalit, o naiinis sa isang tao o isang bagay. Halimbawa: Bakit mo ginawa iyon? Alam mo namang ayoko talaga🙎.

Keywords: ekspresyon, expression, naka-pout, pout, taong naka-pout

