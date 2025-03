May nag-surprise party na ba sa iyo? Kung hindi, okay lang. Kung gayon, ang iyong mukha ay malamang na parang ang nagtatakang mukha na emoji pagkatapos mong lumakad sa pintuan. Ang emoji na nagtatakang mukha ay nagpapakita ng isang dilaw na mukha na may dilat na mga mata, nakataas na kilay, at isang nakabukang bibig na nagpapakita ng mga ngipin sa itaas. Ang emoji na nagtataka sa mukha ay kadalasang nauugnay sa pakiramdam ng pagkagulat, pagkabigla, hindi paniniwala at hindi inaasahan. Gamitin ang emoji na ito para tumugon sa isang bagay na nakakagulat sa iyong mga mensahe. Halimbawa: Ipinadala lang ba ni Jane ang hubad na video ni Sarah sa buong paaralan? 😲

Keywords: gulat na gulat, mukha, nabigla, nagulat

Codepoints: 1F632

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )