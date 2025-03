Ang emoji na ito ay naghahatid ng pangkalahatang mensahe ng tensyon, pag-aalala at pangkalahatang pagkabalisa. Maaaring gamitin ang emoji na nag-aalala sa mukha sa mga sitwasyong may kinalaman sa trabaho, gaya ng kapag napalampas mo ang isang deadline o huli sa isang napakahalagang pulong. Maaari din itong gamitin kapag nakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya tungkol sa mga bawal na paksa o tungkol sa mga bagay.