Kung nakakaramdam ka ng pagod sa pag-iisip at pisikal, ang emoji na ito ay para sa iyo. Ang emoji ng pagod na mukha ay may mga mata na nakapikit, nakatagilid na kilay, at nakabukang bibig na nakakunot ang noo. Ang emoji ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagod, stress, pagkabigo, kalungkutan, galit, at pangkalahatang pakiramdam ng pagkapagod sa isang bagay o isang tao. Malamang na ginagamit ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang kakila-kilabot na amo, masasamang anak, o biyenan mula sa impiyerno. Halimbawa: "Hindi kailanman nasisiyahan si Karen sa aking trabaho. Nagsusumikap ako araw-araw at tila wala akong magawang tama. sobra na ako dito 😫”

Keywords: mukha, pagod na mukha

Codepoints: 1F62B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )