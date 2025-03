Hi there nice to meet you. Ang bahagyang nakangiting mukha ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabaitan at kabaitan. Ang bahagyang nakangiting mukha na emoji ay isang dilaw na nakangiting mukha na may dalawang mata at bahagyang ngiti. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligayahan, kabaitan, positibong enerhiya, at pasasalamat. Gamitin ang emoji na ito kapag nagpapadala ka ng mabait na mensahe o tala ng pasasalamat. Halimbawa: Jim, napakabuti mong sorpresahin si Abby kahapon. Salamat. 🙂

Keywords: medyo nakangiti, mukha, nakangiti, ngiti

Codepoints: 1F642

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )