Minsan hindi mo maibalik ang iyong pagsimangot. Ang bawat tao'y may masamang araw at malungkot na araw. Ang taong nakasimangot na emoji ay nagpapakita ng isang taong nakataas ang kilay, kalahating nakabukas na mga mata, at nakakunot na mukha. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Ang taong nakasimangot na emoji ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging malungkot, galit, pagod, bigo, pagod, wasak ang puso, may sakit, moody, at anumang bagay na nagpapasama sa iyong pakiramdam. Gamitin ang emoji na ito upang ipahayag ang mga damdaming ito o maging ang pagkabigo at pagkadismaya sa isang tao o isang bagay. Halimbawa: Hindi ka makakapunta sa birthday party ko? Nakakainis 🙍‍♂️.

Kopya

Keywords: ekspresyon, expression, nakasimangot, simangot, taong nakasimangot

Codepoints: 1F64D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )