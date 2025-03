A volte non riesci proprio a capovolgere il tuo cipiglio. Tutti hanno giorni brutti e giorni tristi. L'emoji della persona accigliata mostra una persona con le sopracciglia alzate, gli occhi semiaperti e la faccia accigliata. Questa emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. L'emoji accigliato della persona emana una sensazione di essere triste, arrabbiato, stanco, deluso, stanco, con il cuore spezzato, malato, lunatico e qualsiasi altra cosa che ti faccia stare male. Usa questa emoji per esprimere questi sentimenti o anche delusione e frustrazione per qualcuno o qualcosa. Esempio: non puoi venire alla mia festa di compleanno? Fa schifo 🙍‍♂️.

Keywords: corrucciata, gesto, persona

Codepoints: 1F64D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )