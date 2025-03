Che diamine uomo. Non posso credere che stia accadendo, sono così imbarazzata. L'emoji della persona che fa il facepalming mostra una persona con un palmo sul viso. Questa mossa di solito accade quando qualcuno è incredulo, frustrato, stressato o imbarazzato. Questa emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. La persona che fa il facepalming emoji emana una sensazione di delusione, vergogna o frustrazione. Usa questa emoji per rispondere alla stupidità o alle azioni orribili di qualcuno. Puoi anche usare questa emoji per riconoscere i tuoi errori o il tuo imbarazzo. Esempio: sei un idiota 🤦.

Keywords: esasperazione, facepalm, incredulità, mano in fronte, persona esasperata

Codepoints: 1F926

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )