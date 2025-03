Sei mai stato così felice o eccitato da voler solo capovolgere? L'emoji della ruota di carro potrebbe fare al caso tuo. L'emoji mostra una persona a testa in giù con le mani a terra, le gambe divaricate in aria mentre fa una ruota. È una mossa semplice per un ginnasta e potrebbe essere impegnativa per qualcuno che non è così atletico. Indipendentemente da ciò, l'emoji emana una sensazione di pura gioia ed eccitazione. Questa emoji non è solo per le cheerleader. Chiunque abbia un telefono può usare questa emoji quando sei così felice che ti sembra di voler capovolgere. Esempio: “Oh mio Dio! Ho ricevuto la mia lettera di accettazione ad Harvard!!! 🤸🤸🤸”

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )