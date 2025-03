Immagina qualcosa di così divertente da farti piegare in due, non riesci a respirare. Ridendo così forte che cadi a terra. Concussione. In ospedale per giorni. Non preoccuparti. Doc dice che ce la farai. Questa emoji è l'apice delle risate, a simboleggiare che è stata detta una battuta molto divertente. In effetti, è stato così divertente, ha l'altra persona che rotola sul pavimento, piangendo (o morendo?) dalle risate. Usa questa emoji quando stai facendo uno scherzo o ne stai ricevendo uno, per far sapere ai tuoi amici che sono dei veri comici.

Keywords: crepapelle, ridere, ridere a crepapelle

Codepoints: 1F923

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )