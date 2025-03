Questa emoji è un'ottima scelta per quando vuoi inviare un testo giocoso o rischioso alla tua cotta. Può anche essere usato quando stai scherzando con gli amici (e quando li stai prendendo in giro) o quando sei molto entusiasta di qualcosa. Questa emoji è perfetta per ogni occasione felice o divertente!

Keywords: bleah, faccina, faccina con un gran sorriso che mostra la lingua, linguaccia, orribile

Codepoints: 1F61D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )