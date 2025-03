I fan dei Muppet possono riconoscere questa emoji rana come Kermit, ma la faccia verde sorridente della rana può essere usata anche per mostrare gioia. Se abbinato all'emoji del caffè, ricorda "Ma non sono affari miei". meme. Usa la coppia quando commenti le scelte di vita di qualcun altro o per concedere all'emoji della rana una pausa dal prendere le mosche.

Copia

Keywords: animale, faccina, muso di rana, rana

Codepoints: 1F438

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )