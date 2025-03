Questa giocosa emoji, con la sua stupida lingua che sporge, può essere usata per mostrare che stai scherzando o ti senti sciocco. L'occhiolino aggiunto conferisce all'emoji una sensazione extra stravagante. Questa emoji può essere utilizzata per ribadire che qualcosa era uno scherzo o per nascondere un'interpretazione errata.

Keywords: faccina, faccina che fa l’occhiolino e mostra la lingua, linguaccia con occhiolino, occhiolino, scherzo

Codepoints: 1F61C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )