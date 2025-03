Testi magici unici in unicode Genera❤️messaggi🧡pieni💛di💚cuoricini💙da💜condividere❤️su🧡Facebook,💛Twitter,💚e💙in💜qualunque❤️altro🧡spazio 😘

Questo strumento genera testi pieni di amore da copiare per i propri tweet, su Facebook o per i messaggi privati da condividere con i tuoi cari. Questo tipo di font sfrutta una serie di emoji colorate in vari colori. C'è un emoji a forma di cuore per ogni colore dell'arcobaleno.

Usa questo font per gli auguri di San Valentino, per proposte di matrimonio in 140 caratteri e molto altro ancora ;)