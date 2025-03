Testi magici unici in unicode Soͦprͬaͣ oͦgniͥ paͣrͬoͦlaͣ, aͣltͭrͬeͤ leͤtͭtͭeͤrͬeͤ, poͦrͬcͨaͣ puͧpaͣzzaͣ!

Questo strumento produce un testo dal look unico (eͤseͤmͫpiͥoͦ), con piccole lettere posizionate sopra quelle più grandi. Lo stile "Mini-me" pone la stessa versione in piccolo di ogni lettera sopra alla lettera più grande (così: cͨiͥaͣoͦ). Lo stile "impilato", invece, inserisce lettere diverse sopra ogni lettera normale, per formare piccole frasi (così:rͨaͥgͣaͦzzi). Questo stile può essere utile per enfatizzare alcune lettere o parole, per produrre un equivalente visuale del balbettare o per rendere uniche le proprie frasi e firme. Questi stili possono essere utilizzati su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, negli SMS ecc. Nota: non sono disponibile tutte le lettere in piccolo. Le lettere migliori da posizionare sopra quelle normali sono "a", "c", "d", "e", "h", "i", "m", "o", "r", "t", "u", "v", e"x".