Uh oh, l'ho appena inviato? Questo è davvero imbarazzante. L'emoji con la faccia arrossata è usata per esprimere la stessa sensazione che provi quando scoreggi molto forte in pubblico e tutti sanno che sei tu. L'emoji del viso arrossato mostra una faccia gialla con gli occhi spalancati, le sopracciglia sollevate e la linea dritta per la bocca e le guance rosse e rosee. Questa emoji viene spesso utilizzata quando qualcuno si sente imbarazzato, ha commesso un errore o ha visto qualcosa di inappropriato. Usa questa emoji per rispondere a qualcosa di scioccante nel tuo testo di gruppo. Esempio: Whoops, non volevo lasciarlo sfuggire in pubblico.😳

Keywords: confuso, faccina, faccina con guance rosse, faccina imbarazzata, imbarazzato

Codepoints: 1F633

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )