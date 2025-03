Non ho parole per esprimere come mi sento. L'emoji del viso neutro viene utilizzata per reagire a qualcosa senza emozioni prepotenti. L'emoji della faccia neutra mostra una faccia gialla con due occhi aperti e una linea piatta che rappresenta la bocca. L'emoji del viso neutro è spesso usata per dare la sensazione di essere disinteressati, annoiati o non avere molte emozioni. Questa emoji è anche usata per esprimere preoccupazione, frustrazione o un sentimento di preoccupazione. Esempio: Bill, ha appena rovinato i nostri piani questo fine settimana.

Copia

Keywords: faccina, impassibile, neutra, no comment

Codepoints: 1F610

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )