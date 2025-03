Mentre la maggior parte degli emoji trasmette un'espressione... questo è per coloro che non hanno alcuna espressione da trasmettere. È meglio usarlo quando vuoi dire "Non riesco proprio ... nemmeno" all'orribile scherzo di qualcuno o al commento o all'azione ridicola. Può anche essere usato quando sei infastidito, annoiato o semplicemente completamente sopra qualunque conversazione stia avvenendo. Questo è uno dei migliori emoji per terminare una conversazione quando non sei più così interessato. Esempio: "Brittney si è appena tagliata tutti i capelli perché Brad l'ha scaricata". Potresti rispondere "😑"

Keywords: faccina, inespressiva, no comment

Codepoints: 1F611

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )