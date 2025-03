Ti sei mai sentito privo di emozioni, non vuoi scegliere da che parte stare o no. hai davvero una reazione a qualcosa? L'emoji del viso neutro è per te. Usa questa emoji quando vuoi esprimere un sentimento neutro o addirittura imbarazzante. Questa emoji è anche usata per esprimere preoccupazione, frustrazione o un sentimento di preoccupazione. Inoltre, questa emoji ha la migliore faccia da poker. Un volto che non mostra alcuna emozione. Cosa ci vorrà per strapparti un sorrisetto??!!