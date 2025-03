Con i suoi grandi occhi bianchi rivolti verso l'alto, questa faccina con gli occhi roteanti è allo stesso tempo sfacciata, maleducata, sarcastica, risentita, infastidita e annoiata. Questa risposta passivo-aggressiva è presente in letteratura sin dal 1500, quando Shakespeare usava l'espressione facciale per rappresentare il flirt o la passione. Nei tempi moderni, è una forma di comunicazione non verbale spesso osservata negli adolescenti a cui semplicemente non piaci in questo momento.

Keywords: faccina, faccina con occhi al cielo, guardare altrove, roteare gli occhi, sollevare gli occhi al cielo

Codepoints: 1F644

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )