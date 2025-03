Oh oh, est-ce que je viens d'envoyer ça? C'est tellement embarrassant. L'emoji au visage rouge est utilisé pour exprimer le même sentiment que vous ressentez lorsque vous pétez très fort en public et que tout le monde sait que c'est vous. L'emoji au visage rouge montre un visage jaune avec des yeux grands ouverts, des sourcils levés et une ligne droite pour la bouche et des joues rouges roses. Cet emoji est souvent utilisé lorsque quelqu'un se sent gêné, a fait une erreur ou a vu quelque chose d'inapproprié. Utilisez cet emoji pour répondre à quelque chose de choquant dans votre texte de groupe. Exemple : Oups, je ne voulais pas laisser passer ça en public.😳

Keywords: rouge, rougissant, visage, visage qui rougit

Codepoints: 1F633

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )