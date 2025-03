Maman on a réussi ! Cet emoji exprime le meilleur sentiment positif absolu de l'univers. L'emoji visage rayonnant aux yeux souriants présente un visage jaune avec des yeux souriants fermés et un grand sourire montrant les dents du haut et du bas. Cet emoji dit en gros "Oh mon Dieu, je ne peux vraiment pas contenir mes émotions, mon sourire est sur le point d'éclater de mon visage... Je suis si heureux". Utilisez cet emoji si vous ressentez une excitation incontrôlable. Exemple : Carla vient nous rendre visite dans une semaine ! Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans. Je suis tellement excité 😁.

Keywords: dents, sourire, visage souriant aux yeux rieurs

Codepoints: 1F601

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )