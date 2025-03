Mamãe nós conseguimos! Este emoji expressa o melhor sentimento positivo absoluto do universo. O emoji de rosto radiante com olhos sorridentes apresenta um rosto amarelo com olhos sorridentes fechados e um grande sorriso mostrando os dentes superiores e inferiores. Este emoji está basicamente dizendo “Oh meu Deus, eu realmente não consigo conter minhas emoções, meu sorriso está prestes a explodir no meu rosto... estou tão feliz”. Use este emoji se estiver experimentando uma excitação incontrolável. Exemplo: Carla vem visitar em uma semana! Não a vejo há 10 anos. Estou tão ansiosa 😁.

Keywords: olho, rosto, rosto contente com olhos sorridentes, rosto rindo com olhos sorridentes, sorriso, sorriso aberto

Codepoints: 1F601

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )