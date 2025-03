Rosto sorridente com emoji de olhos sorridentes

O que te deixa super empolgado? O que o torna tão alegre que sua felicidade resulta em sorrir ou rir tanto que seus olhos parecem fechados? Seja o que for, este é o emoji perfeito para expressar isso. O emoji de rosto sorridente com olhos sorridentes mostra um rosto amarelo, com olhos sorridentes e uma boca aberta sorridente mostrando os dentes superiores. Este emoji dá uma sensação de alegria, felicidade e emoção. Use este emoji quando tiver algo para ficar realmente animado ou feliz. Exemplo: Joanna ficou tão animada quando ganhou seu presente de aniversário 😄.

Keywords: aberta, boca, olhos, rosto, rosto risonho com olhos sorridentes, sorriso

Codepoints: 1F604

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )