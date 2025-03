Uau! Isso foi incrível. Se você está tão atordoado com a visão de algo, pode estar deixando cair o rosto com um emoji de boca aberta em suas mensagens. O emoji de rosto com boca aberta mostra um rosto amarelo com os olhos e a boca bem abertos em forma de “o”. Este emoji é frequentemente associado à sensação de choque, pânico, medo ou surpresa. Use o emoji de rosto com a boca aberta quando alguém em seu bate-papo em grupo enviar algo tão chocante que você ficará boquiaberto. Exemplo: Billy,😮 não acredito que você nos enviou aquela foto de Dawn.

Keywords: boca, boca aberta, empatia, rosto, rosto com boca aberta

Codepoints: 1F62E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )