Essa comida é nojenta, dá vontade de vomitar. O emoji de rosto vomitando costuma ser usado para mostrar que você está enojado com algo ou alguém. O emoji de rosto vomitando mostra um rosto amarelo com os olhos semicerrados, sobrancelhas levantadas e a boca aberta com um líquido verde saindo dela. O emoji de rosto vomitando dá uma sensação de nojo, enjôo e náusea. Use este emoji quando estiver enojado ou enojado com alguém ou suas ações. Este emoji também pode ser usado quando se fala em sentir-se enjoado e enjoado em nível médico. Exemplo: O vestido dela é 🤮 , não acredito que ela pagou tanto dinheiro por ele.

Copiar

Keywords: doente, rosto vomitando, vômito

Codepoints: 1F92E

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )