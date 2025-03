Cette bouffe est dégoûtante, ça me donne envie de vomir. L'émoji de vomissement du visage est souvent utilisé pour montrer que vous êtes dégoûté par quelque chose ou quelqu'un. L'emoji du visage qui vomit montre un visage jaune avec les yeux fermés, les sourcils levés et la bouche ouverte avec un liquide vert qui en sort. L'emoji du visage qui vomit dégage une sensation de dégoût, de malaise et de nausée. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes dégoûté ou dégoûté par quelqu'un ou ses actions. Cet emoji peut également être utilisé pour parler de se sentir malade et nauséeux sur le plan médical. Exemple : Sa robe est 🤮 , je n'arrive pas à croire qu'elle ait payé autant d'argent pour ça.

Keywords: malade, visage qui vomit, vomi, vomissure

Codepoints: 1F92E

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )