Grabe ang pagkain na yan, parang gusto kong sumuka. Ang face vomiting emoji ay kadalasang ginagamit upang ipakita na naiinis ka sa isang bagay o isang tao. Ang face vomiting emoji ay nagpapakita ng dilaw na mukha na nakapikit ang mga mata, nakataas ang kilay, at nakabuka ang bibig na may lumalabas na berdeng likido mula rito. Ang face vomiting emoji ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkasuklam, pagkakasakit at pagduduwal. Gamitin ang emoji na ito kapag naiinis ka o naiinis ka sa isang tao o sa kanilang mga aksyon. Magagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang sakit at nasusuka sa medikal na antas. Halimbawa: Ang kanyang damit ay 🤮 , hindi ako makapaniwala na binayaran niya ito ng napakaraming pera.

Keywords: mukha na nagsusuka, nasusuka, suka

Codepoints: 1F92E

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )