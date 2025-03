May amoy ba dito o mabaho lang ang project mo? Ang tambak ng poo emoji ay maaaring ang pinaka-insulto o ginamit sa isang mapaglarong tono. Ang tumpok ng poo emoji ay nagpapakita ng brown swirl na may dalawang nakabukas na mata at nakangiting bibig. Ginagamit ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa poop, o isang bagay na nauugnay sa poop. Gamitin ang emoji na ito kapag may mabahong bagay o isang tao o kung gusto mong maghagis ng mapaglarong insulto sa isang tao. Halimbawa: Ang talumpati ni David ay💩

Keywords: dumi, mukha, poop, tae, tumpok ng tae

Codepoints: 1F4A9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )