Nagtatampok ang emoji na ito ng mukha na may malalaking itim na rim glass, ilong, at bigote na ginamit upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Parang nahihiya? Ipadala ang isang ito. Groucho Marx cosplay? Ang pagnanais na itago ang iyong mukha sa kahihiyan o kahihiyan ay hindi kailanman naging napakasaya sa emoji na ito. At kung gusto mo lang maglaro ng mga nakakalokong spy games, ito rin ang paraan.

Keywords: ilong, incognito, mukha, nakatago, nakatagong mukha, salamin sa mata

Codepoints: 1F978

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )