May masama bang mangyayari? Ang goblin emoji ay may malademonyo at masamang pakiramdam. Ang emoji ay may pulang mukha, malaking galit na mga mata, mahabang ilong, makapal na kilay, makapal na bigote, at isang masamang pagngiti o pagsimangot. Katulad ng ogre, ang hitsura ng goblin emoji ay nagmula sa Japanese folklore. Ang halimaw ay tinatawag na Tengu, isang karakter mula 720 CE na ginamit upang kumatawan sa isang halimaw o demonyo. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang bagay na masama, o tulad ng demonyo. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kalokohan, pagkasira, o talagang anumang masama. Halimbawa: Ang mga anak ni Karen ay mga goblin sa totoong buhay. 👺 Sinisira nila ang lahat!

Keywords: alamat, fairy tale, fantasy, goblin, halimaw, mukha, nilalang

Codepoints: 1F47A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )