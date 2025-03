Huwag kang maglakas-loob na magsalita! Ang speak-no-evil monkey ay ang pumunta sa emoji kung nalilito ka sa mga salita o nanunumpa sa paglilihim! Ang speak-no-evil emoji ay nagpapakita ng isang kayumangging unggoy na may kulay-kape na mga kamay sa bibig nito, nakadilat na mga mata, at nakabukas na mga tainga. Ang emoji na ito ay bahagi ng tatlong matalinong emoji ng unggoy. Ang speak-no-evil emoji ay kilala rin bilang "Lwazaru" sa isang kasabihang Japanese, na nangangahulugang "huwag sabihin". Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa tiwala, katapatan, at pagtiyak na ligtas at protektado ang lihim na impormasyon ng isang tao. Nagbibigay din ang emoji na ito off the feeling of shock, excitement, or being at a loss for words. Example: OMG I'm not supposed to say anything 🙊 but Karen is going to propose to Jeff.

Keywords: huwag magsalita nang masama, ipinagbabawal, magsalita, masama, mukha, unggoy

Codepoints: 1F64A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )